Nuovo organigramma Milan, Ordine: "Hanno promosso le seconde linee"
Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha pubblicato un video sul suo profilo su Instagram nel quale ha commentato così il nuovo organigramma del Milan: "Hanno promosso le seconde linee. E' questo in buona sostanza il nuovo organigramma del Milan deciso da Cardinale. E' fallita l'operazione con i tedeschi dell'Eintracht Francoforte e hanno fatto avanzare le seconde linee. Dal mio punto di vista ci sono due aspetti da sottolineare: il primo è che c'è finalmente a chiarezza di chi comanda e chi fa cosa, vale a dire Gerry Cardinale, il quale è usito dall'isolamento americano, si è messo in cima alla piramide ed è il responsabile unico di tutta l'operazione.
La seconda casella più importante di tutti è quella dell'allenatore: Amorim non è un semplice allenatore, così come siamo abituati a vedere nel calcio italiano, è più un manager all'inglese, ruolo che ha ricoprto anche al Manchester United. Cardinale e Amorim sono quindi le due figure di riferimento. Dal punto di vista societario c'è poi anche un'altra chiarezza che per me rappresenta un errore: insieme a Calvelli e Castelblanco c'è anche Ibrahimovic. E questa figura a metà strada tra RedBird e Milan, tra finanza e calcio, secondo me è un errore".
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