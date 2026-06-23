Buccheri: "Maldini d'Italia la notizia più logica ora che c'è da ricominciare a sperare"

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Il giornalista Guglielmo Buccheri commenta l'eventualità che Paolo Maldini possa diventare direttore tecnico della Nazionale Italiana

Ora che l'Italia calcistica ha il suo nuovo Presidente in Giovanni Malagò, eletto ieri a Roma, adesso la FIGC deve far partire la ricostruzione del calcio italiano il cui culmine disonorevole si è raggiunto con tre mancate qualificazioni al Mondiale consecutive. Uno dei primi gesti del nuovo numero uno potrebbe essere quello di istituire il ruolo di direttore tecnico della Nazionale Italiana, incarico inedito che vorrebbe affidare a Paolo Maldini. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Guglielmo Buccheri ne ha scritto stamattina sulla rosea.

BUCCHERI SU MALDINI DT DELL'ITALIA

Le parole di Guglielmo Buccheri su Paolo Maldini come direttore tecnico dell'Italia: "Maldini d’Italia sarebbe la notizia più logica ora che c’è da ricominciare a sperare: sognare, forse, è un po’ troppo. Paolo si troverebbe, di nuovo, al centro di una scena che lo può portare là dove non è arrivato da giocatore: in una Coppa del Mondo con una posizione defilata solo in apparenza. Scegliere il commissario tecnico è mettersi in gioco più o come prima: una scelta giusta e difesa darebbe un senso a tutto il movimento. Sarà così? Malagò ha messo Paolo al primo posto della sua agenda, facendo un passo indietro che significa entrare in una parentesi, per certi versi rivoluzionaria, ma inevitabile: il politico fa il politico, il tecnico fa ciò che la sua storia gli permette".