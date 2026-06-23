Nagelsmann CT della Germania fino a Euro 2028, poi si vedrà: le parole di Voller

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Julian Nagelsmann allenerà la Germania ancora almeno fino agli Europei del 2028 che si disputeranno in Gran Bretagna e Irlanda

Dopo aver guidato la Germania agli Europei 2024 che si sono disputati in casa, il giovane tecnico Julian Nagelsmann sta vivendo in questi giorni la sua prima avventura al Mondiale con la squadra tedesca. Bene entrambe le prime due gare: vittoria agevole al debutto contro Curaçao per 7-1; tre punti molto più complicati, e conquistati in rimonta per 1-2, contro la Costa d'Avorio. I tedeschi sono già qualificati ai sedicesimi e si candidano come una delle favorite alla vittoria finale. Intanto Nagelsmann ha incassato la fiducia di Rudi Voller, direttore sportivo della federazione calcistica tedesca.

NAGELSMANN CT FINO A EURO 2028

Parlando a Magenta TV, Rudi Voller ha confermato Nagelsmann: "Nei prossimi Europei Nagelsman ci sarà ancora. Non vedo l'ora che arrivino i prossimi due anni fino al campionato europeo. Posso solo ripeterlo, è semplicemente il commissario tecnico ideale per coprire questa posizione. È una persona totalmente onesta e un allenatore straordinario e negli ultimi tre anni si è evoluto ulteriormente. Quello che farà poi, visto che ancora giovane, si vedrà. Vedremo se vorrà allenare un altro grande club".