Ancora in panchina Leao: alle 19 il Portogallo sfida l'Uzbekistan
Secondo appuntamento per il Portogallo al Mondiale. La formazione lusitana del CT Roberto Martinez deve rispondere dopo sei giorni di dure critiche che si sono scatenate dopo il pareggio per 1-1 contro il Congo, con tanto di pessima prestazione da parte di quasi tutti i giocatori. Oggi alle 19 l'opportunità di riscattarsi contro l'Uzbekistan, uscito sconfitto nella prima gara contro la Colombia. Anche questa volta il milanista Rafael Leao partirà dalla panchina.
LEAO IN PANCHINA: LE FORMAZIONI DI PORTOGALLO-UZBEKISTAN
Di seguito le formazioni ufficiali di Portogallo-Uzbekistan, con il milanista Rafael Leao che parte dalla panchina.
PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Nuno Mendes, Renato Veiga, Ruben Dias, Joao Cancelo; Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves; Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto. A disp.: Jose Sà, Rui Silva, Nelson Semedo, Tomas Araujo, Diogo Dalot, Goncalo Inacio, Samu Costa, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Ruben Neves, Goncalo Ramos, Francisco Trincao, Rafael Leao, Goncalo Guedes, Francisco Conceicao. All. Roberto Martinez
UZBEKISTAN (5-4-1): Nematov; Abdullaev, Khusanov, Ashurmatov, Nasrullaev, Karimov; Shukurov, Xamrobekov, Ganiev, Fayzullaev; Shomurodov. A disp.: Yusupov, Ergashev, Alijonov, Sayfiev, Eshmurodov, Ulmasaliyev, Urozov, Mozgovoy, Iskanderov, Jiyanov, Urumov, Khamdamov, Esanov, Amonov, Sergeev. All. Fabio Cannavaro
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