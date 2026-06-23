Moretto: "Contatto Malagò-Maldini vero ma la situazione è nebulosa"

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Matteo Moretto ha parlato della situazione Malagò-Maldini per il ruolo di direttore tecnico della Nazionale Italiana di calcio

Il primo nome fortemente associato al nuovo Presidente della FIGC Giovanni Malagò è quello di una leggenda del calcio, del Milan e della Nazionale come Paolo Maldini. Secondo più fonti emerse nelle ultime ore, il numero uno del calcio italiano appena eletto vorrebbe affidare all'ex capitano di Nazionale e rossoneri il ruolo di direttore tecnico dell'Italia: un incarico a oggi ancora inedito nel nostro paese. Di questa notizia ne ha parlato Matteo Moretto su YouTube.

MORETTO, CONTATTO MALAGÒ-MALDINI: SITUAZIONE NEBULOSA

Il commento di Matteo Moretto sulla possibilità che Paolo Maldini diventi DT dell'Italia: "È vero che c'è stato un contatto Malagò-Maldini ma in questo momento la situazione è un po' nebulosa: non vorrei sbilanciarmi nè verso il sì, nè verso il no. Al momento non conosco le volontà di Paolo Maldini e non so se la Federazione vuole andare davvero fino in fondo con questo tipo di candidatura. A oggi rimaniamo spettatori interessati. Malagò intanto ha confermato anche il nome di Mancini come prossimo commissario tecnico"