Klose, giù il cappello davanti a Messi: "Il migliore di tutti i tempi"

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Miroslav Klose ha fatto i complimenti a Lionel Messi che lo ha staccato come miglior marcatore di tutti i tempi al Mondiale

Ieri, sul prato dell'AT&T Stadium di Arlington, Dallas (Texas), si è fatta la storia. Lione Messi con la doppietta contro l'Austria è diventato in solitaria il miglior marcatore di tutti i tempi al Mondiale. Dopo aver pareggiato i conti con il tedesco Miroslav Klose a quota 16 con la tripletta contro l'Algeria all'esordio, l'argentino ha staccato l'ex Lazio segnando altri due gol e portandosi a 18 reti complessive in sei Mondiali giocati, di cui l'ultimo vinto e uno perso in finale proprio contro la Germania di Klose.

KLOSE, MESSI IL PIÙ GRANDE DI TUTTI

E tra i primi a commentare questo storico traguardo, c'è proprio Miroslav Klose che, oltre a essere stato uno straordinario attaccante, è ancora oggi un grande uomo di sport. L'ex centravanti ha riconosciuto la grandezza di Lionel Messi e gli ha fatto i complimenti per questo record con un messaggio diffuso dal Suddesutsche Zeitung. Questi i complimenti di Miro Klosea Messi: "Per me, Lionel Messi è il miglior calciatore di tutti i tempi! Congratulazioni, campione!". La corsa è apertissima: Mbappè ha raggiunto Klose a quota 16, anche Kane non è messo male con 10 gol all'attivo.