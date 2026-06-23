Bianchin: "Modric, la volontà è decidere dopo aver parlato per bene con Amorim"

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Secondo Luca Bianchina, Luka Modric parlerà con Ruben Amorim prima di decidere il suo futuro con il Milan

Il futuro di Luka Modric al Milan è tutto da decifrare. Il fuoriclasse croato ora è concentrato sulla Nazionale croata con cui chiuderà la carriera dopo questo Mondiale. Successivamente, secondo la Gazzetta dello Sport, il centrocampista vorrebbe continuare a giocare e il Milan rimane logicamente un'opzione. Oggi il giornalista Luca Bianchin ne ha parlato sulle colonne del quotidiano sportivo rosa, sottolineando come Modric parlerà non appena possibile con Ruben Amorim.

MODRIC PARLERÀ CON AMORIM SUL FUTURO AL MILAN

Le parole di Luca Bianchin sul futuro di Luka Modric al Milan: "Modric a Milano sta benissimo, meglio di quanto pensasse (e già era ottimista). Si trova bene, la figlia Ema gioca nelle giovanili, i compagni e soprattutto i tifosi gli vogliono un gran bene. I Palloni d’oro, in fondo, al Milan si sono sempre trovati bene. La società, anche in questa stagione di rivoluzione, gli ha fatto sapere che lo vedrebbe ancora con piacere tra i corridoi di Milanello. Sta a Luka, e la volontà è di decidere dopo aver parlato per bene con Ruben Amorim"