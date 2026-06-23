8 agosto 2009: il giorno in cui Amorim sfiorò un gol da centrocampo contro il Milan
Durante la sua carriera da calciatore, Ruben Amorim, nominato qualche giorno fa nuovo allenatore rossonero, non ha mai affrontato il Milan in gare ufficiali, ma solo una volta in amichevole: era l'8 agosto e il suo Benfica affrontò il Diavolo allo Stadio da Luz in un'amichevole valida per la Eusebio Cup. La partita terminò con la vittoria dei lusitani ai rigori dopo l'1-1 nei 90 minuti di gioco regolamentare, ma A Bola ricorda anche un altro dettaglio di quel giorno: Amorim, allora 24enne, sfiorò infatti di segnare un gol storico da centrocampo con un tiro che per poco non sorprese l'allora portiere milanista Marco Storari.
Ecco il racconto di quel momento: "Il momento più memorabile della partita per Amorim è arrivato intorno al 65° minuto. Dopo un colpo di testa di Storari fuori area, il giocatore portoghese ha anticipato Pirlo, ha controllato il pallone a centrocampo e, senza esitazione, ha calciato da circa 40 metri dalla porta. Il pallone è passato a pochi centimetri dal palo, con Storari che ne seguiva la traiettoria, in un gesto che ha mandato in delirio lo stadio".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan