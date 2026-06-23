Kovacic crede in Modric: "Non si arrende mai: leader dentro e fuori dal campo"

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Mateo Kovacic crede e si fida del suo capitano e amico Luka Modric in vista della gara contro Panama di questa notte

La Croazia è già con le spalle al muro nella seconda partita del Mondiale. La formazione balcanica ha perso all'esordio 4-2 contro l'Inghilterra e questa notte, all'1 italiana, scenderà in campo a Toronto, in Canada, per affrontare il Panama, sconfitto dal Ghana all'ultimo respiro nella prima partita. All'esordio Luka Modric, un po' come tutti i suoi compagni, non ha offerto una grande prestazione. Nonostante questo rimane il leader indiscusso della squadra di Zltako Dalic, come ha ricordato anche il compagno e amico Mateo Kovacic in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni.

KOVACIC CREDE IN MODRIC

Mateo Kovacic è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia e ha parlato di Luka Modric, come riportato dal quotidiano croato Sportske Novosti. Le parole di Kovacic su Modric: "Il carattere di Luka è fondamentale, non si arrende mai, è un leader dentro e fuori dal campo. Ha fatto molta strada e può essere un grande esempio per tutti i giovani giocatori".