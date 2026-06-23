Ronaldo: "Messi? A 38 anni avevo concluso la carriera da quattro e pesavo 120 chili"

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Ronaldo Nazario si inchina a Lionel Messi dopo che l'argentino ha battuto il record di gol segnati in un Mondiale

Quello che ha fatto Lionel Messi a quasi 39 anni è clamoroso. Il fuoriclasse argentino sta riscrivendo per l'ennesima volta in carriera la storia del calcio. Dopo la tripletta al debutto Mondiale contro l'Algeria che gli aveva fatto eguagliare il record di gol segnati nella competizione (a pari merito con Klose a quota 16), contro l'Austria sono arrivati altri due gol che lo hanno proiettato in solitaria a 18 reti in questa speciale classifica. Tutti non possono far altro che inchinarsi alla grandezza di questo campione, incluso Ronaldo Nazario che ai Mondiali ha segnato 15 volte: non proprio l'ultimo arrivato.

RONALDO NAZARIO INCORONA MESSI

Le parole di Ronaldo Nazario da Lima su Lionel Messi e il suo storico record di gol ai Mondiali, stracciato già nelle prime due gare di questa edizione Nordamericana: "Per gli dei del calcio, queste statistiche dimostrano che ha superato tutti gli altri. Se qualcuno merita il titolo di miglior marcatore di tutti i tempi ai Mondiali, quello è senza dubbio Messi. Ha 38 anni, mio Dio! A 38 anni avevo già concluso la mia carriera da quattro anni e pesavo 120 chili"