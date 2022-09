Colombo, il ricordo del gol al Bodo: "Ibra risultò positivo la mattina: per fortuna ho risposto bene"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lorenzo Colombo, attaccante del Lecce in prestito dal Milan con cui è cresciuto, ha parlato in esclusiva ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il treno dei ricordi si è fermato il 24 settembre 2020, esattamente due anni da, quando il giovane classe 2002 esordì con la maglia rossonera nei preliminari di Europa League contro il Bodo Glimt e trovò anche una rete. Queste le parole di Colombo: "Me lo ricordo bene, era il mio esordio da titolare al Milan. Eravamo in periodo di Covid e Ibrahimovic risultò positivo la mattina stessa della partita. Stavamo provando le palle inattive a Milanello, arriva la notizia di Ibra, Pioli viene da me e mi dice “guarda che tocca a te stasera”. Per fortuna ho risposto bene".