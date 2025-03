Colombo sicura: "Molti dei colloqui per il nuovo Ds avverranno nel corso della pausa, dopo il Como"

A pochi giorni dalla sfida di campionato contro il Como che si giocherà a San Siro sabato 15 marzo alle ore 18, il giornalista Carlo Pellegatti ha ospitato sul suo canale YouTube la collega ed esperta delle vicende dell'ambiente rossonero Monica Colombo, firma del Corriere della Sera, che ha offerto il suo punto di vista sul futuro incerto del Milan tra scelta di un nuovo direttore sportivo, oggi assente in società, e del nuovo allentaore, alla luce della conferma dei pieni poteri di Giorgio Furlani in materia sportiva arrivata nel corso delle ultime ore.

Le parole di Monica Colombo sui prossimi passi in vista di un nuovo direttore sportivo: "Molti di questi colloqui avverranno nel corso della pausa imminente del campionato, dopo la sfida con il Como. Ci sono tanti giorni a disposizione, tutti dicono che verrà sentito più di un candidato. Finché non sarà fatta la scelta sul direttore sportivo, sarà un po’ prematuro avventurarsi sul nome dell’allenatore a meno che Furlani, uomo solo al comando, non l’abbia già scelto ma mi sembra un po’ strano".