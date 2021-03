Colonnese: "Ottima gara del Milan a Verona, il gruppo è unito"

Francesco Colonnese, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sul bel successo dei rossoneri al Bentegodi: "Il campionato del Milan è davvero ottimo, ha sorpreso tutti, anche me. Il gruppo è unito, anche senza elementi importanti questa squadra ha fatto un'ottima gara a Verona, vincendo una gara non semplice con personalità. Krunic all'Empoli era molto bravo, non è riuscito a dimostrare tutte le sue qualità, e ha fatto un gran gol su punizione. Chi giocava bene ha tenuto su la baracca in attesa del rientro degli infortunati".