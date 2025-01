COM-MIL (1-2): Leao! vantaggio Milan con un grande gol del portoghese!

GOL DEL MILAN!!! Rossoneri in vantaggio con Leao! Grande palla di Abraham che filtra per lo scatto di Rafa, bravissimo a puntare la profondità e a saltare con un tocco sotto l'estremo difensore del Como. In campionato Leao non segnava dalla doppietta messa a segno contro il Cagliari. Milan in vantaggio con due sgasate di Theo e Leao.

La squadra arbitrale:

Arbitro: MANGANIELLO

Assistenti: GIALLATINI – COLAROSSI

IV: GHERSINI

VAR: SERRA

AVAR: FABBRI

- Di seguito vengono riportate le formazioni ufficiali della sfida:

COMO (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van der Brempt, Engelhardt, Da Cunha, Fadera; Strefezza, Diao; Cutrone. A disp.: Audero, Reina, Kone, Iovine, Gabrielloni, Belotti, Ozilio, Braunoder, Perrone, Mazzitelli, Razi, Chinetti, Paz, Caqueret, Verdi. All. Cesc Fabregas

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernande; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Jimenez, Gabbia, Pavlovic, Calabria, Terracciano, Musah, Omoregbe, Abraham, Camarda. All. Sergio Conceicao

