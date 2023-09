Come sarà ritrovare Tonali? Pioli: "Emozionante, ma gli auguro il meglio dalla partita successiva"

Come sarà ritrovare Tonali da avversario? Così Stefano Pioli ha risposto così in conferenza stampa alla seguente domanda:



"Sarà emozionante, lo abbraccerò con grande affetto. Sarà molto emozionante per lui tornare a San Siro e gli auguriamo il meglio, ma dalla partita successiva a quella contro di noi".