Commissioni? No grazie. La più alta pagata del Milan negli ultimi sei anni ammonta a 2.9 milioni

Il Milan ha un rapporto particolare con le commissioni richieste dagli agenti. O meglio, i rossoneri per questioni economiche preferiscono evitare di sborsare cifre elevate per arrivare all'acquisto di un giocatore. Questa è una scelta precisa del club confermata anche dalle cifre che emergono dalle commissioni pagate negli ultimi sei anni, ovvero da quando gli americani sono alla guida del club di via Aldo Rossi. In generale, nelle ultime due stagioni, i rossoneri hanno speso "solamente" 27 milioni di commissioni. E spesso alcune trattative sono saltate anche a causa di questo: Kelly, Popovic, Taremi, Thuram sono solo alcuni esempi...

Oggi Tuttosport riporta anche la classifica delle dieci commissioni più onerose per il Milan dall'agosto 2018 a oggi:

1° Paquetà, 2.9

2° De Ketelaere, 2.8

3° Leao, 1.8

4° Piatek, 1.8

5° Maignan, 1.5

6° Rebic, 1.4

7° Caldara, 1.2

8° Tonali, 1.2

9° Theo, 1.1

10° Bennacer, 0.9