Commisso, la Fiorentina ricomincia con Italiano

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 10 GIU - ''Ieri ho visto Italiano, ricominciamo con lui''. Lo ha ufficializzato Rocco Commisso oggi nel corso della conferenza stampa allo stadio Franchi.''Il nostro allenatore non ha mai detto a me o ai dirigenti di voler andare via - ha aggiunto il presidente della Fiorentina - Certe voci sono state solo stupidaggini, la Fiorentina riparte con lui. L'unica garanzia è che sarà pagato - ha detto sorridendo - Battute a parte, abbiamo parlato del futuro, di chi sarà ceduto, chi dobbiamo prendere, per cercare di fare la cosa migliore per la squadra e per la società''. (ANSA).