Como, Fabregas: "Penso a vincere questa sera. Futuro? Ho firmato un lungo contratto"

Il Milan scende in campo a San Siro per il 29° turno del campionato di Serie A Enilive. I rossoneri sfidano il Como di mister Cesc Fabregas che è una delle squadre rivelazione della competizione. Se il Diavolo vuole alimentare le sue speranze, a oggi remote, di Champions League o comunque quelle di un piazzamento europeo, non c'è altro risultato se non quello della vittoria, anche per trovare un po' di continuità che è sempre mancata in questa stagione. Nel pre-partita, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Cesc Fabregas, tecnico del Como.

Ci spieghi come nasce la scelta di rinunciare a un centrocampista?

"L'ultima partita èmancata un po' di profondità e stiamo cercando la migliore maniera di attaccare. Perrone non ha recuperato benissimo, al ritorno da un infortunio importante: adesso va anche con la Nazionale e non poteva giocare tutta la partita dall'inizio, preferisco averlo fresco per entrare dopo. Dobbiamo essere più bravi ad attaccare l'ultima linea nella fase offensiva"

Nico Paz oggi lo vedremo più vicino al centrocampo?

"Giocatore offensivo con un talento importante e vogliamo sfruttare le sue migliori caratteristiche dentro il campo. Sta imparando tante cose e penso che nel futuro può diventare una grande mezzala. Ancora non è là e penso che può fare male come trequartista con un po' di libertà"

Pensa al suo futuro?

"Sono molto focalizzato. Ho firmato un contratto lungo, vedo un progetto. Mi sento tanto dentro questo progetto e sono grato al Como, ai tifosi e alla cità per quello che mi stanno dando. Penso solo al presente, a vincere questa sera"