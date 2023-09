Compagnoni: "Da Leao mi aspetto un gol, non un tacco fantozziano. Ha la testa per diventare tra i più forti del mondo"

Intervenuto a Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha commentato così l'inizio di stagione di Rafa Leao: "Un giocatore con il suo talento mi aspetto faccia gol e non che se ne esca con un tacco fantoziano. Ma ha le potenzialità per diventare tra i più forti al mondo, ha la testa per farlo".