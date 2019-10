Compagnoni: "Giampaolo non aveva più la fiducia della dirigenza"

Maurizio Compagnoni ha parlato su Sky Sport 24 della situazione allenatore in casa Milan. Ecco le sue parole: “È chiaro che Giampaolo non era più in una posizione di forza, anche per come è maturata la vittoria di Genova. Non aveva più la fiducia della società, e forse di Boban non l’ha mai avuta. Per il bene di tutti ci si sta avvicinando ad un epilogo che pare inevitabile. È da un po’ che Boban non lo voleva più come allenatore e anche Maldini ha iniziato ad avere dei dubbi. Pioli è un ottimo allenatore anche se viene da un’esperienza non fortunata a Firenze. Mi sembra difficile pensare che il Milan possa offrire un contratto lungo a Pioli, e nella storia del calcio il traghettatore non funziona, le incognite sono tantissime a prescindere dal nome. Pioli forse è anche un allenatore un po’ sottovalutato. Spalletti non sarebbe un traghettarore, però se la soluzione non si trova ci perdono tutti: l’Inter, che deve continuare a pagarlo, e Spalletti stesso, che mancherebbe così un treno importante come la panchina del Milan".