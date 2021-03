Compagnoni: "Ibra ha da sempre un legame speciale con il Milan"

Ai microfoni di SkySport24, Maurizio Compagnoni ha parlato così del futuro di Ibrahimovic e Donnarumma, entrambi in scadenza con il Milan a giugno: "Ibra è da sempre legato al Milan, ha girato tante squadre ma ha sempre detto di avere un legame speciale con il club rossonero. Ibra e Donnarumma sono due giocatori fondamentali per il Milan. Entrambi non sarebbero facili da sostituire, soprattutto lo svedese perchè per prendere un grande attaccante servirebbero parecchi milioni. Il Milan non ha ancora un vice-Ibra e non è facile trovarlo".