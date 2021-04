Compagnoni: "Mi aspettavo di più da Leao ma calma a condannarlo, André Silva insegni"

Maurizio Compagnoni, presente in studio a Sky Sport 24, ha fatto il punto sugli attaccanti in casa rossonera: "Credo che Rebic sia il partner ideale per Ibra. Mi aspettavo molto di più da Leao in questa stagione, ha avuto un ottimo momento a cavallo tra 2020 e 2021. Aspettiamo però a condannarlo, vedendo cos'è successo con André Silva. E Leao è più giovane di Silva".