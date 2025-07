Compagnoni: "Non vale come il miglior Theo, ma Estupiñán è un giocatore che apprezzo molto"

Maurizio Compagnoni, giornalista e commentatore sportivo per Sky Sport, è intervenuto così in merito all'imminente arrivo di Pervis Estupinan in maglia rossonera. Questo un estratto delle sue considerazioni:

"Sicuramente senza Theo in quel reparto erano in emergenza. Il Milan prende un giocatore bravo, lo apprezzo molto, forse meglio ad attaccare che a difendere, non vale il miglior Theo ma è sicuramente meglio dell'ultimo Theo, svagato e quasi sempre in errore tattico".

Anche Romano conferma: Estupiñán sarà del Milan

"Pervis Estupiñán al Milan, eccoci qui! Accordo verbale con il Brighton dopo il via libera di Tony Bloom. Trattativa chiusa per una cifra intorno ai 17 milioni di euro più 2 di bonus, con un contratto a lungo termine per Pervis, destinato a diventare il nuovo terzino sinistro del Milan".