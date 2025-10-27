Compagnoni: "Piaccia o no, Gimenez è imprescindibile"

Nella gara di domani sera il Milan affronterà l'Atalanta a Bergamo e dovrà farlo ancora una volta con diverse assenze sul groppone. Le indiscrezioni della vigilia raccontano come il favorito per il ruolo di attaccante in coppia con Leao sia Santiago Gimenez, in pole position rispetto a Christopher Nkunku che dovrebbe invece essere una soluzione dalla panchina. Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, il telecronista e giornalista Maurizio Compagnoni ha commentato questa possibile scelta.

Le parole di Maurizio Compagnoni: "Non è un caso che Allegri continua a insistere su Giménez: il Milan ha una composizione della rosa piuttosto fantasiosa come attaccanti perché ha un solo centravanti e tre seconde punte, diverse ma tutte seconde punte. Credo poco al tentativo di far diventare Leao una prima punta, al massimo Allegri può farlo diventare una seconda punta. Giocare senza centravanti diventa molto molto dura, a meno che non hai Messi. Allegri è quasi obbligato a insistere su Giménez, è una scelta inevitabile. Piaccia o no, Giménez è imprescindibile".