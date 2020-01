Compagnoni: "Suso è entrato in crisi e può uscirne solo andando via dal Milan"

Maurizio Compagnoni ha parlato di Suso a Sky Sport 24: "Il Milan deve liberarsi di Suso perché è entrato in una crisi che può risolvere solo andando via dal Milan. È anche vero che se si gioca col 4-4-2 cosa c’entra Under con questo modulo? Under è un attaccante, nel 4-4-2 prendo Castillejo, nel 4-3-3 prendo sempre Under. Per la Roma andrebbero benissimo tutti e due: io sceglierei Politano perché è cresciuto nell’ambiente, ma anche Suso secondo me potrebbe far bene alla Roma. Non può essersi imbrocchito all’improvviso questo giocatore. È entrato anche nel giro della nazionale spagnola, ma ormai la maglia del Milan è troppo pesante, San Siro è diventato un ambiente ostile per lui, deve cambiare aria".