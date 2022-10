Compleanno Ibra, i suoi numeri con la maglia del Milan

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic ha compiuto oggi 41 anni di età. Ennesimo capitolo di una straordinaria carriera che non vuole finire: in attesa che lo svedese torni in campo a partire da gennaio, ripercorriamo i suoi numeri in rossonero. Ibra ha giocato al Milan prima per due stagioni dal 2010 al 2012 in cui ha conquistato uno Scudetto e una Supercoppa Italiana e poi dal gennaio 2020 a oggi, vincendo da leader dello spogliatoio lo scudetto numero 19. Zlatan ha indossato la maglia del Milan 159 volte e ha segnato 92 gol con 35 assist.