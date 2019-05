Come si evince in un comunicato della Lega Serie A, le gare che verranno disputate alle 20.30 nell'ultima giornata di campionato, tra cui SPAL-Milan, Inter-Empoli e Atalanta-Sassuolo, dovranno iniziare in contemporanea: si dispone quindi che il termine di tolleranza per la presentazione delle squadre sia ridotto a cinque minuti.