"Con la Roma dovremmo avere Estupinan": la notizia arriva dopo Atalanta-Milan

Mister Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN al termine di Atalanta-Milan 1-1. Un estratto delle sue dichiarazioni:

Ce la fa per domenica? Come sta Gimenez?

“Gimenez è una botta, Leao vediamo ma non dovrebbe essere niente di che. Con la Roma dovremmo avere anche Estupinan. Sono dieci giorni in cui dovremmo stringere un po’ i denti e poi dopo la sosta ripartiremo con tutti i giocatori”.

Meglio con Loftus? Come ha giocato Gimenez?

“Nkunku ha giocato molto bene da prima punta. L’Atalanta è calata e noi abbiamo trovato delle geometrie… Loftus in quella posizione quando ti strappa… Ha fatto 20 minuti straordinari. In quei minuti però dovevi fare gol. C’è stata una situazione in cui Nkunku ha tagliato ma invece si doveva aprire e invece ha fatto un taglio al contrario. Poi il tiro di Fofana, il tiro di Saelemaekers ribattuto da Pavlovic… Abbiamo avuto situazioni favorevoli nel secondo tempo e abbiamo subito un tiro solo su una palla persa malamente in costruzione. Gimenez si è dato da fare, deve stare sereno e tranquillo perché i gol arriveranno. È un ragazzo che si da da fare, lavora molto per la squadra. Sono molto contento e lui deve lavorare serenamente”.