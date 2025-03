Conceiçao: "A Bologna ho visto anche cose positive, ma in questo momento c'è bisogno di leggerezza ed equilibrio mentale"

Sergio Conceiçao, allenatore del Milan è intervenuto così quest’oggi in conferenza stampa prima della partita di domani sera contro la Lazio. Tra analisi dell’avversario e considerazioni sull’attuale momento dei rossoneri, questo un estratto delle sue parole:

I ragazzi la seguono?

"So che non vedete, non è il vostro compito, rispetto molto i giornalisti che hanno opinioni vere... Ho visto cose positive nel primo tempo di Bologna. Abbiamo preso un gol in cui c'è un fallo. Non dobbiamo aggrapparci a questo, ma dopo questo errore dell'arbitro cosa dovevamo fare? È vero, non siamo stati all'altezza. Abbiamo bisogno di più leggerezza ed equilibrio a livello mentale. Ci sono stati dei momenti... Musah una volta, avevamo la possibilità di fare anche 2-1... Poi in un episodio semplice, la palla era fuori. Il giocatore doveva stare più attento sulla rimessa laterale, l'altro doveva essere più attento in area: ne abbiamo parlato".

