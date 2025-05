Conceiçao a Sky: "Futuro? Conceiçao non è importante, è importante il Milan e vincere la finale. Al momento giusto parlerò"

Dopo la vittoria per 3-1 contro il Bologna, Sergio Conceiçao ha rilasciato queste parole a Sky: "Non abbiamo fatto una grande partita. Vero però che abbiamo vinto contro una squadra forte che sta facendo bene. Chi entrato dopo ha dato risposte positive e questo mi piace molto".

Sulla finale di Coppa Italia e su Gimenez: "Da domani iniziamo a preparare la finale. Dobbiamo analizzare cosa abbiamo fatto bene e cosa no. Sarà una gara diversa da quella di oggi. Le finali si devono vincere, anche giocando meno bene. Gimenez sta lavorando bene, sto parlando tanto con lui per dargli quello di cui aveva bisogno. Lui è arrivato qui con un piccolo problema fisico. Abbiamo fiducia in tutti i giocatori. Sono contento per i due gol, gli attaccanti si sa che vivono per i gol".

Ancora su Gimenez: "Non dico mai prima alla stampa chi gioca titolare. Abbiamo ancora dei giorni di lavoro prima della partita. Gimenez ha un gioco diverso da Jovic. Abraham ha fatto gol importanti e non dimentichiamo nemmeno Camarda. Lo abbiamo preso per la sua qualità, la Serie A è difficile, serve un po' di ambientamento".

Su cambi: "Chi è entrato ha fatto bene, ma non solo oggi".

Sulla fiducia della società: "Conceiçao non è importante, è importante il Milan e vincere la prossima partita perchè per un club come il nostro è fondamentale alzare trofei. Non è il momento di parlare di me, al momento giusto parlerò".