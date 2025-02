Conceiçao a Sky: "La preparazione è stata la stessa di una finale di Champions: rispetto tutti. Attacco a quattro? Ce ne erano altri sette"

Il Milan stecca la gara di andata dei playoff di Champions League: il Feyenoord ci mette più verve, più agonismo e anche più astuzia e vince meritatamente 1-0. Squadra rossonera paga la papera di Maignan all'inizio e soprattutto un approccio ancora una volta inaccettabile che si è riverberato di fatto nel croso di tutta la gara. Ai microfoni di Sky Sport 24 il tecnico rossonero Sergio Conceicao ha parlato della partita. Le sue dichiarazioni.

Si aspettava di più sulle seconde palle e come aggressività?

"Si è vero. Le partite si vincono così, nei duelli offensivi e difensivi: oggi il Feyenoord ha avuto questi ingredienti. Noi dovevamo fare di più. Sapevamo dell'ambiente difficile e che loro danno sempre qualcosa in più. Abbiamo cominciato anche con un'occasione di Reijnders e dopo abbiamo preso un gol difficile per la squadra ma che ci sta nel calcio. Dobbiamo fare di più. Siamo a metà, giochiamo martedì: non è finita, anzi è tutto aperto e cerchiamo di dare una risposta"

In tre giorni il Mian la può ribaltare?

"Un problema lavorare in tre giorni. Viaggiamo domani e venerdì siamo già alla vigilia. E poi tre giorni dopo abbiamo il ritorno. Il tempo è quello che è: se tutti noi riusciamo a dare qualcosina in più e alzare il livello, le partite diventano più facili. Ho un gruppo di qualità tecniche e dobbiamo aggiungere altre caratteristiche per vincere le partite"

Difficile ribaltare una stagione così?

"Difficile ma non impossibile. Siamo qua per cambiare la situazione e fare gli ultimi quattro mesi diversi"

Sottovalutato il Feyenoord?

"Io sono abituato a rispettare tutto e tutti. Dalla mia parte serietà massima. La preparazione della partita è stata la stessa di una finale di Champions. Non lo farò mai perché so quanto ho lavorato per arrivare qua: ho sempre rispettato l'avversario.

SOddisfatto del modulo?

"Alla fine siamo tutti bravissimi a commentare, anche io. Io l'ho fatta in quel momento nella preparazione ma erano loro quattro più altri sette. Sono io che devo trovare l'equilibrio giusto e lavorare su questo"