Milan-Bari, sarà il terzo incontro a San Siro che si giocherà il 17 agosto

Milan-Bari, sarà il terzo incontro a San Siro che si giocherà il 17 agostoMilanNews.it
Oggi alle 14:36
di Federico Calabrese

Stasera il Milan ospiterà il Bari a San Siro. Curiosità: il 17 agosto ha ospitato in passato ben tre partite ufficiali a San Siro (Coppa Italia) per il Milan: tutte con esiti positivi (due vittorie nette e un pareggio in rimonta). 

DOVE VEDERE MILAN-BARI DI COPPA ITALIA
Data: domenica 17 agosto 2025
Ora: 21.15
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: Canale 5
Web: MilanNews.it, sportmediaset.it, Mediaset Infinity