Nocerino su Jashari: "E' forte, c’è un motivo se il Milan gli è stato dietro così assiduamente.."
Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan è intervenuto così sull'attualità del club rossonero, impegnato tra poche ore nella delicata e già decisiva prima sfida ufficiale stagionale contro il Bari, in Coppa Italia. Così, l'ex giocatore tra le tante di Palermo, Juventus e Parma ha parlato dei nuovi acquisti Samuele Ricci e Ardon Jashari. Un estratto delle sue dichiarazioni alla Gazzetta Dello Sport sul nuovo numero 30 rossonero:
Su Jashari
"Jashari è forte, c’è un motivo se il Milan gli è stato dietro così assiduamente. Grandissima qualità e grandissimo talento, oltre al fatto che anche lui può ricoprire più posizioni in mediana. Quello rossonero è un centrocampo di qualità, cosa che farà molto piacere ad Allegri: lui la ama”.
