Coppa Italia: Venezia batte Mantova 4-0 e passa il turno
(ANSA) - VENEZIA, 16 AGO - Il Venezia batte il Mantova 4-0 nella gara dei trentaduesimi di Coppa Italia, giocata allo stadio Penzo di Sant'Elena. Nel primo tempo doppietta di Doumbia al 15' e al 45', poi nella ripresa, al 12' e al 45' altra doppietta di Yeboah. Ai sedicesimi il Venezia incontrerà la vincitrice di Audace Cerignola-Verona, in programma lunedì 18 luglio nella cittadina pugliese. (ANSA).
Alla scoperta di Athekame, le caratteristiche tecniche: bravo nell'uno contro uno e coraggioso in difesa
LIVE MN - Primavera, Lecce-Milan (1-2): il campionato inizia con una vittoria nel segno di Lontani
LIVE MN - Primavera, Lecce-Milan (1-2): il campionato inizia con una vittoria nel segno di Lontani
Qualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?
In difesa i conti non tornano. Regalate a Jimenez un orologio! Maignan e Pulisic: subito rinnovi
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
