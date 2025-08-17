Coppa Italia: Venezia batte Mantova 4-0 e passa il turno

foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 15:48News
di Lorenzo De Angelis
fonte ANSA

(ANSA) - VENEZIA, 16 AGO - Il Venezia batte il Mantova 4-0 nella gara dei trentaduesimi di Coppa Italia, giocata allo stadio Penzo di Sant'Elena. Nel primo tempo doppietta di Doumbia al 15' e al 45', poi nella ripresa, al 12' e al 45' altra doppietta di Yeboah. Ai sedicesimi il Venezia incontrerà la vincitrice di Audace Cerignola-Verona, in programma lunedì 18 luglio nella cittadina pugliese. (ANSA).