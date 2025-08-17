Manchester United-Arsenal, le formazioni ufficiali: Hojlund in tribuna

di Federico Calabrese

Subito big match in Premier Leaghe con Manchester United-Arsenal, che si sfideranno alle 17:30. Per i red Devils non c’è Rasmuss Hojlund, relegato in tribuna. Un’indizio più o meno diretto per quanto concerne la trattativa con il Milan. Arteta invece schiera Gyokeres dal primo minuto. Di seguito le formazioni ufficiali:

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Bayindir; De Ligt, Maguire, Heaven; Dalot, Fernandes, Mainoo, Dorgu; Amad, Cunha; Sesko. All. Amorim
ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Mosquera, Zinchenko; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Madueke. All. Arteta