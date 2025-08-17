Striscione vietato a San Siro, la polemica del Milan Club Old Clan: "Siamo su scherzi a parte? Non potrete toglierci la voglia di tifare"

Tanta indignazione e polemica da parte dello storico Mian Club Old Can per quanto purtroppo accaduto nelle scorse ore. E' infatti polemico il messaggio social mandato dal Milan Club in questione per un divieto, senza apparente motivo logico di uno striscione in vista della gara di questa sera tra Milan e Bari a San Siro.

La protesta social del Milan Club Old Clan

"E' di stamattina la notizia del divieto d'esposizione del nostro striscione. Il provvedimento è talmente assurdo ed ingiustificato da essere preso con una risata.... Evidentemente siamo su scherzi a parte! Si vuole colpire un gruppo di persone che come unica colpa può avere quella di avere preso posizione sulla deriva autoritaria imposta allo stadio di San Siro e sulle nefandezze perpetrate dalla nostra dirigenza. Ormai il dissenso non può essere tollerato ed anzi dev'essere possibilmente eliminato! Però il gruppo umano che abbiamo creato, l'affetto tra di noi, la capacità di vivere emozioni insieme, sono cose che non potrete mai toglierci. Con o senza striscione. Mai.".