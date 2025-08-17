Prete picchiato da un pugile: "Sarà stato interista". Don Antonio, di grande fede milanista, ci scherza su

vedi letture

Don Antonio Pezzetti, parroco di Piadena Drizzona (Cremona), è stato sfortunato protagonista di un bruttissimo episodio di violenza raccontato dal Corriere della Sera, nel quale c'entra, però, anche la fede... milanista.

"Stavo - ha raccontato il prelato - chiudendo l’oratorio, che sorge vicino alla chiesa e in piazza quando sono stato avvicinato da un ragazzo, che già avevo visto qualche giorno prima, che mi ha chiesto se fossi il sacerdote. Ho risposto di sì e lui ha iniziato ad accusarmi, millantando offese che io avrei rivolto a lui in passato. Ma ovviamente non era così e credo che i fumi dell’alcol abbiano acuito la sua aggressività: ha iniziato ad alzare le mani. Dopo essermi preso due sberloni in pieno volto, ho reagito e sono riuscito a parare il calcio che mi stava dando, facendo scivolare il ragazzo. Ho avuto così qualche secondo per rifugiarmi nel vicino chioschetto e chiudermi dentro. Tutto quello che è accaduto dopo mi è stato riferito: alcune persone che erano con me hanno chiamato i carabinieri e il fratello del ragazzo che mi ha aggredito lo ha malmenato per bloccarlo. Quando i militari sono arrivati sono stati presi a male parole, riuscendo poi a immobilizzare il giovane per portarlo al pronto soccorso e infine in caserma".

Il parroco, noto tifoso milanista, aveva srotolato un grande striscione del Milan in occasione dell’ultimo Scudetto rossonero del 2022: "Mi viene da pensare che il mio aggressore (un pugile dilettante nato nel 2002, ndr) fosse interista...", dice scherzando don Antonio al Corriere, "Ma io sto bene: questa mattina ho già fatto in tempo a celebrare quattro messe".