Coppa Italia: Como batte il Sudtirol e passa il turno
Oggi alle 18:00News
di Lorenzo De Angelis
fonte ANSA

(ANSA) - COMO, 16 AGO - Il Como batte 3-1 il Südtirol e passa così il turno in Coppa Italia. Il match del Sinigaglia viene deciso dalla doppietta di Tasos Douvikas e dal gol di Lucas Da Cunha, in risposta al vantaggio degli ospiti firmato su rigore da Daniele Casiraghi. Tutti i gol nella prima frazione di gioco. Nei sedicesimi, a settembre, i lariani affronteranno il Sassuolo. (ANSA).