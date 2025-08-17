Verso Milan-Bari di Coppa Italia, la designazione arbitrale completa

Oggi alle 16:48
di Francesco Finulli

Torna il calcio giocato, quello ufficiale. L'AIA ha reso note nei giorni scorsi le designazioni arbitrali per il turno preliminare di Coppa Italia che si sta disputando in questo weekend e che vedrà protagonista anche il Milan questa sera, a San Siro, contro il Bari alle ore 21.15. Per la sfida è stato scelto il direttore di gara Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco che, all'attivo, ha solamente una partita arbitrata in Serie A nel corso della fine dell'ultima stagione sportiva: Como-Genoa 1-0, 34esima giornata.

Di seguito si riporta la designazione completa:

MILAN – BARI    h. 21.15

ARENA

FONTEMURATO – VOTTA

IV:     SOZZA

VAR:      MAGGIONI

AVAR:       MARINELLI