Verso Milan-Bari: negli ultimi due precedenti a San Siro fra le due squadre il mister rossonero era anche allora Allegri

Il sito della Lega Serie A riporta queste statistiche in vista di Milan-Bari di questa sera: "Sono 38 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Milano con un bilancio di 30 successi del Milan, 5 pareggi e 3 affermazioni pugliesi. In Coppa Italia, invece, le due squadre si sono affrontate 8 volte, 5 nel capoluogo lombardo e 3 in quello pugliese. Rossoneri imbattuti con 5 successi e 3 pareggi a proprio favore. Una curiosità: negli ultimi 2 precedenti a San Siro fra le due squadre, stagione 2010/11, il mister rossonero era anche allora Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan".

