Verso la Coppa Italia: attesi 65mila tifosi per l'esordio del nuovo Milan di Allegri

Verso la Coppa Italia: attesi 65mila tifosi per l'esordio del nuovo Milan di AllegriMilanNews.it
Oggi alle 16:12News
di Lorenzo De Angelis

Questa sera il Milan accoglierà a San Siro il Bari in un contesto ricco di passione ed entusiasmo. La risposta del tifo rossonero per la prima partita ufficiale della stagione è stato importantissimo, visto che per l'esordio in Coppa Italia sono attesi 65mila cuori rossoneri pulsanti desiderosi di vedere  una squadra intenzionata a riportare il Milan dove merita dopo un'annata, la scorsa, complicata. 

Non solo calcio giocato. ⁠A partire dalle 20:30, infatti, la grande famiglia rossonera si preparerà a ricevere per la prima volta l’abbraccio del Pallone d’Oro Luka Modric e degli altri rossoneri arrivati in questa sessione di calciomercato. 