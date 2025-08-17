Romano: "Tra Hojlund e lo United è finita definitivamente"

vedi letture

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano su X, tra Rasmus Hojlund e il Manchester United è definitivamente finita: il giocatore non verrà convocato per la sfida di oggi pomeriggio contro l'Arsenal e il club sta spingendo per la sua partenza: "Rasmus Hojlund e il Manchester United, è definitivamente finita. Hojlund non farà parte della squadra del Manchester United contro l'Arsenal, mentre il club invia un messaggio chiaro spingendo per la sua partenza. Lo United è aperto a un accordo a titolo definitivo e anche al prestito, Højlund valuterà le sue opzioni".