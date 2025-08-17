Romano: "Tra Hojlund e lo United è finita definitivamente"
Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano su X, tra Rasmus Hojlund e il Manchester United è definitivamente finita: il giocatore non verrà convocato per la sfida di oggi pomeriggio contro l'Arsenal e il club sta spingendo per la sua partenza: "Rasmus Hojlund e il Manchester United, è definitivamente finita. Hojlund non farà parte della squadra del Manchester United contro l'Arsenal, mentre il club invia un messaggio chiaro spingendo per la sua partenza. Lo United è aperto a un accordo a titolo definitivo e anche al prestito, Højlund valuterà le sue opzioni".
🚨 Rasmus Højlund and Manchester United, it’s definitely over.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2025
Højlund won’t be part of Man United squad against Arsenal as club sends clear message pushing for his exit.
United open to permanent and also loan deal, Højlund will assess his options — follows @lauriewhitwell. pic.twitter.com/uVhIzXB4Ai
