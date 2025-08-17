Athekame scalda i motori: lo svizzero già in buona condizione fisica

Il Milan ha ufficializzato un nuovo colpo in difesa. Poco dopo l'arrivo di Koni De Winter, il club rossonero ha chiuso per il terzino svizzero Zachary Athekame. In attesa di vederlo in campo con la maglia del Milan, questo un breve focus sul nuovo terzino destro milanista:

Zachary Athekame scalda i motori

Fisicamente solido, predisposto per la corsa e l'accelerazione, abile nell'1 vs 1 e nella scivolata, dinamico. Di carattere, coraggioso, molto giovane e di conseguenza ancora pienamente impegnato nel migliorarsi, specie a livello tecnico. È già in buona condizione, visto che la Super League svizzera è iniziata a fine luglio e ha preso parte alle prime giornate.

Tra Servette e Meyrin, comincia così la carriera di Athekame. Dopo il periodo nelle giovanili (2018-2022), il primo ambiente a presentargli il calcio dei grandi è il Neuchâtel Xamax. Al momento è sempre rimasto all'interno del suo paese, con gli Xamax si è spinto fino alla Challenge League in seconda divisione, assaggiando il campionato e la coppa. Dal 2022 al 2024, supera le 50 presenze, colleziona 4 gol e 3 assist.

Lo Young Boys si accorge e ci crede, lo prenota e poi lo accoglie nell'estate scorsa. In giallonero occupa spazio in pianta stabile e conta 47 gare, 1 gol e 3 assist. Da segnalare la partecipazione in Champions League, otto gettoni nella passata edizione (girone), affrontando anche il Barcellona e - a proposito di Serie A - Atalanta e Inter.