Conceiçao a Sky: "Non bisogna trovare scuse: bisogna giocare e vincere questa partita"

Sergio Conceiçao è stato intervistato da Sky Sport pochi minuti prima dell’inizio di Dinamo Zagabria-Milan di Champions League. Le sue parole:

“Ho scelto in funzione di questa partita. Alcune scelte sono per gli infortuni e perché alcuni giocatori non sono iscritti in lista. Abbiamo 17 giocatori di campo, vanno in panchina alcuni giovani, il momento è così e non bisogna trovare delle scuse: bisogna giocare e vincere questa partita”

LE FORMAZIONI UFFICIALI

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Nevistić; Torrente, Théophile-Catherine, Mmaee; Pierre-Gabriel, Baturina, Ademi, Mišić, Pjaca; Stojković, Kulenović. A disp.: Filipović, Zagorac; Jakirović, Mikić, Ristovski; Pavić, Rog; Córdoba, Ćutuk, Hoxha, Mbuku, Špikić. All.: Cannavaro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović, Hernández; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leão; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Terracciano; Bennacer; Abraham, Camarda, Chukwueze, Okafor. All.: Conceição.

Arbitro: François Letexier (FRA).