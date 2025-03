Conceiçao ai saluti: De Zerbi e Allegri i grandi nomi sulla lista del Milan

Salvo incredibili colpi di scena, al termine di questa stagione Sergio Conceiçao svuoterà l'ufficio di Milanello e si lascerà alle spalle il centro sportivo rossonero dopo mesi tanto difficili quanto intensi. L'allenatore portoghese ha queste ultime partite a disposizione per meritarsi una conferma che a questo punto potremmo però definire essere utopica.

Con l'arrivo del nuovo direttore sportivo il Milan cambierà volto, anche in panchina stando ai colleghi del Corriere dello Sport. Il dirigente dovrà avere massima libertà, e dunque carta bianca, sulla scelta del prossimo tecnico e sui giocatori da acquistare in estate per rinforzare la rosa. Nel frattempo iniziano a trapelare i primi nomi per il post Conceiçao, con Roberto De Zerbi e Massimiliano Allegri i più quotati, considerati non solo i loro trascorsi in Serie A ma anche quelli al Milan.