Verso Torino-Milan: data, ora, diretta TV e classifica aggiornata
MilanNews.it
DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Milan 28
Napoli 28
Inter 27
Roma 27
Bologna 24
Como 24
Juventus 23
Lazio 18
Udinese 18
Sassuolo 17
Cremonese 17
Atalanta 16
Torino 14
Lecce 13
Cagliari 11
Genoa 11
Parma 11
Pisa 10
Fiorentina 6
Verona 6
Pubblicità
News
Le più lette
1 Pedullà sincero dopo la Coppa Italia: "Le partite serie durano 90 minuti e il primo a non essere contento era Allegri"
Primo Piano
Luca SerafiniBasta uno starnuto di Zaccagni per soffiare via i rossoneri dalla Coppa Italia: ci voleva molto altro…
Franco OrdinePerché Di Paolo è da mandare a casa. Il peso di La Russa contro il Milan. Thiago Silva: piuttosto che niente…
Carlo PellegattiMaignan, per la gioia di Omero, Salgari e Verne. Allegri, l’alchimista. A gennaio non si rompe il porcellino. Incubo Perth sempre più vicino
ESCLUSIVA MN - Falci, autore libro 'A corto Muso': "Allegri è riuscito a ridare anima al Milan. Contro di lui c'è stata malafede"
FOCUS MN - Potenza e sacrificio al servizio del gioco: Mateta è il prototipo di attaccante "allegriano"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com