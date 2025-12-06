Torino-Milan, ecco la designazione arbitrale: Rocchi sceglie Chiffi

Il Milan, dopo la sconfitta di giovedì sera in Coppa Italia con eliminazione annessa, deve già pensare al prossimo impegno che sarà a chiusura della quattordicesima giornata di Serie A Enilve. I rossoneri, infatti, scenderanno in campo lunedì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, alle ore 20.45. Avversario sarà il Torino allo Stadio Oimpico Grande Torino. L'AIA ha comunicato la squadra arbitrale in vista della partita: la gara sarà diretta dal signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Al Var ci saranno Ghersini e Abisso.

TORINO-MILAN Lunedì 08/12 h. 20.45

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Baccini-Bercigli

IV Uomo: Tremolada

VAR: Ghersini

AVAR: Abisso