Conceiçao come Giampaolo? Per ritmo da rossoneri sembra proprio così

Marco Giampaolo è ex del Milan. Nella stagione 2019-2020 guidò i rossoneri per 7 panchine di Serie A con un bilancio di 3 vittorie e 4 sconfitte. Praticamente tenne un ritmo di 1,3 punti/match.

Quasi lo stesso dell’attuale coach del Diavolo, Sergio Conceiçao, che dopo aver affrontato 10 giornate vanta un rendiconto di 4 successi, 2 pareggi, 4 battute d’arresto per una media di 1,4 punti/match.

Domani pomeriggio saranno faccia a faccia al Giardiniero – Via del Mare. Sarà il primo scontro diretto fra i due allenatori in Serie A. Così come per la prima volta il portoghese testerà le sue idee di calcio contro i giallorossi pugliesi.

Al contrario Giampaolo ha sfidato il club meneghino in campionato per 20 occasioni. Il bilancio dei precedenti parla di 3 affermazioni, 4 segni X, 13 stop. Da ex, però, ha sempre perso: 0-2 col Torino 2020-2021; 0-1 con la Sampdoria 2021-2022; 1-3 sempre col Doria ma nel 2022-2023.

Così per rintracciare una vittoria del coach nato a Bellinzona dobbiamo scartabellare gli almanacchi fino alla stagione 2018-2019 quando alla 29esima giornata fece 1-0 sempre con i blucerchiati liguri.

Colpisce per un altro dato!

Fra Giampaolo e il Milan non ci scappa un pareggio dal 2015-2016, 2-2 dalla panchina dell’Empoli.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GIAMPAOLO E IL MILAN IN CAMPIONATO

3 vittorie Giampaolo

4 pareggi

13 vittorie Milan

18 gol fatti dalle squadre di Giampaolo

32 gol fatti dal Milan