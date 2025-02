Conceiçao: "Con questi giocatori che sono arrivati possiamo lavorare meglio per andare sulla strada che mi piace, come giocare con i due davanti"

Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, si è così espresso a SportMediaset nel post Milan-Roma.

Il mercato ti aiuterà?

"Squadra più simile al mio Porto? Non ancora. Con questi giocatori che sono arrivati possiamo lavorare meglio per andare sulla strada che mi piace, per giocare con i due davanti, per esempio... Fare gol e non prenderli".

È utile l'equilibrio?

"L'equilibrio è fondamentale. Anche oggi, in alcuni momenti della partita, ho visto dei segnali che non mi sono piaciuti.