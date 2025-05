Conceiçao, divorzio glaciale con il Milan: dalla tribuna e in silenzio, un ex già da tempo

vedi letture

Tre punti del tutto inutili per il Milan ieri contro il Monza (già retrocesso) nell'ultimo impegno di campionato di Serie A 2024-25. Il danno è stato fatto e, Supercoppa Italiana a parte, la truppa rossonera non è riuscita nemmeno in un piazzamento nelle coppe europee, fallendo il match point da Europa League in finale di Coppa Italia con il Bologna.

Ieri, in seguito alla contestazione dei tifosi, tuttavia ha fatto molto riflettere anche l'addio silenzioso di Sergio Conceiçao: il tecnico portoghese, subentrato a campionato in corso dopo l'esonero di Fonseca, ieri ha saltato la partita con il Monza di Nesta per squalifica dopo le proteste e l'espulsione all'Olimpico nella sconfitta contro la Roma. Da qui l'ex Porto ha seguito l'ultima uscita stagionale dagli skybox di San Siro, riferisce La Gazzetta dello Sport, prima di fare le valigie e dire addio al Milan.

Espressione tesa e seria, almeno quando è stato pizzicato dalle inquadrature tv, ad ogni modo il divorzio con Conceicao era stato deciso da tempo visto il contratto firmato a fine dicembre che offre a lui e al club rossonero la possibilità di svincolarsi dopo soli sei mesi. E al netto dei risultati in stagione, fuori da qualsiasi competizione europea, la società di via Aldo Rossi ha optato per questa strada. Una confessione al termine della stagione non è arrivata per via della squalifica ma potrà avvenire nei prossimi giorni, spiega la Rosea.